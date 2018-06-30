Узбекистан снял ограничения на ввоз инвалюты

- Узбекистан, общество
- 15:35, 30 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Резиденты и нерезиденты смогут без ограничений ввозить в Узбекистан наличную валюту, а вывозить — до 10 десяти тысяч долларов, сообщается в законопроекте на портале СОВАЗ.
Как отмечается в проекте документа, ввоз в Узбекистан наличной иностранной валюты, наличных сумов, документарных ценных бумаг осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений.
Физлицам разрешается ввозить валюту в Узбекистан в неограниченном количестве.
Свободно вывезти из республики можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне, вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения ЦБ для граждан страны.
Напомним, что в феврале правительство Узбекистана утвердило новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты. Прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.