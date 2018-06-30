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  30 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултан Назарбаев совершил облет "зеленого пояса" Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в преддверии Дня столицы совершил традиционный облет "зеленого пояса" Астаны и ознакомился с ходом его развития.

Глава государства вместе с молодежью принял участие в посадке деревьев и выпуске 150 фазанов в естественную среду. Об этом 29 июня сообщает "Акорда".

Назарбаев напомнил, что зеленая зона создавалась как природный барьер для защиты столицы от пыльных ветров и снежных бурь. "Лес - это настоящее природное богатство и важнейший механизм сохранения благоприятной жизненной среды. Лес оздоравливает городской воздух, делая его чище и свежее, а климат - мягче", - сказал он.

Кроме того, Президент провел совещание по вопросам текущего состояния и дальнейшего развития "зеленого пояса" Астаны.

Президент Казахстана подчеркнул, что за 20 лет вокруг Астаны сформировалась уникальная экосистема, где гармонично сочетаются природный и городской ландшафты. "Внутри столицы "зеленый пояс" составляет площадь почти в 15 тысяч гектаров. Важно по примеру столицы наращивать темпы посадок лесонасаждений по всему Казахстану", - указал Глава государства.

Назарбаев также отметил, что масштабная работа по соединению лесов "зеленого пояса" и Щучинско-Боровской курортной зоны будет продолжена в ближайшие годы. В частности, будет высажено более одной тысячи гектаров леса вдоль трасс Астана - Караганда и Астана - Шортанды.

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