В Казахстане с 1 июля поднимут базовую пенсию от 37 до 81 процента

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 июля увеличится базовая пенсия. "Это повышение затронет более двух миллионов пенсионеров, из них порядка миллиона человек будут получать базовую пенсию в максимальном размере. Для порядка 930 тысяч человек повышение составит от 37 до 81 процента. Очень важно, что перерасчет базовой пенсии производился без требования каких-либо дополнительных документов", - заявила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, сообщают телеканалы "Алматы" и "Астана".

По словам министра, в Казахстан в скором времени переедут 20 тысяч этнических казахов. Это произойдет уже в следующем году. Для них откроются центры информационной и правовой поддержки.

По словам главы ведомства, для оралманов планируется ускорить процедуру получения гражданства. Также им предоставят возможность трудоустроиться без получения каких-либо разрешений и наличия статуса. Это создаст стимул для переселения этнических казахов из-за рубежа в Казахстан на постоянное место жительства.

"Эти меры позволят обеспечить экономику страны квалифицированными иностранными специалистами в количестве не менее 40 тысяч ежегодно", - заявила министр на отчетной встрече с населением. Переселение этнических казахов на историческую родину положительно скажется и на демографических показателях страны, считает Абылкасымова. Она признала, что действующее миграционное законодательство не в полной мере соответствует "потребностям экономического и социального развития, интересам работодателей". А ориентировано лишь на привлечение временных иностранных работников.