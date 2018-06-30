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  30 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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У бара в центре Таллина произошла стрельба

CA-NEWS (CA) - Конфликт между двумя посетителями бара в Таллине утром в субботу закончился стрельбой. Гости заведения Cafe VS на Пярнуском шоссе сначала подрались в помещении, а когда схватка переместилась на улицу, один их хулиганов выстрелил из пистолета в руку противника, пишет РИА Новости.

Оружие стрелок хранил в багажнике автомобиля. Пострадавшего отправили в больницу, а стрелявшего доставили в полицейский участок. Предварительно известно, что у него есть разрешение на хранение оружия.

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