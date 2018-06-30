Женщинам в КНДР обозначены границы социалистического вида и поведения

CA-NEWS (CA) - В КНДР борются против антисоциалистического вида и поведения женщин. О соответствующем указании властей сообщает UPI со ссылкой на источник в Северной Корее.

По данным американского агентства, накануне саммита КНДР и США на высшем уровне северокорейские власти обсуждали укрепление социалистической идеологии во внешнем виде и поведении женщин.

«Основное послание состояло в том, чтобы затянуть «социалистический ремень» и противостоять идеологии империализма», — говорит собеседник UPI.

В результате был составлен перечень правил для жительниц КНДР, утверждает агентство. В список антисоциалистических вещей попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке. При обнаружении запрещенных вещей полицейские уполномочены изъять их, нарушителям грозит штраф.

Решили бороться в КНДР и с негативным влиянием зарубежных танцев. Танцы в стиле кей-поп объявлены эротическими и непристойными. Антисоциалистическими назвали также просмотр фильмов и телевизионных шоу, прослушивание музыки, созданных в Южной Корее.