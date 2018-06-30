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  30 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Разведка США уличила КНДР в производстве ракетного топлива под секретом

CA-NEWS (CA) - США заподозрили КНДР в активизации производства ракетного топлива на нескольких секретных объектах на территории страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке.

По мнению сотрудников американских спецслужб, Пхеньян считает ядерное оружие необходимым и отказываться от него не собирается, несмотря на дипломатические усилия сторон.

Собеседники издания полагают, что власти страны решили ввести Вашингтон в заблуждение, чтобы добиться уступок в рамках переговоров о ядерной программе. «Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные улики того, что они пытаются обмануть США», — подчеркнул один из источников.

Такие данные противоречат недавнему заявлению американского президента Дональда Трампа. В середине июня он объявил, что от Северной Кореи больше не исходит ядерной угрозы.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре прошла 12 июня. Был подписан документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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