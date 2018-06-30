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  30 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы захватили речной порт на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Боевики движения "Талибан" вышли на таджикскую границу, захватив афганский речной порт Айханум, расположенный на слиянии рек Амударьи и Кокчи. Нападение произошло в ночь на субботу, сообщает издание "Военное обозрение", ссылаясь на заявление администрации северо-восточной афганской провинции Тахар.

При нападении, согласно полученной информации, боевиками были убиты два сотрудника пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих попали в плен. Кроме этого, в ходе атаки боевиков были сожжены армейский внедорожник Humvee, армейский броневик (марка не указана) и два полицейских автомобиля Ranger.

На фоне этого, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие с радикальным движением "Талибан" окончено, добавив, что теперь только от руководства талибов зависит начало мирного процесса, так как правительство Афганистана будет и дальше поддерживать мирное урегулирование в стране.

Ранее правительство Афганистана в одностороннем порядке объявило о прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения праздника Рамадан, которое затем было продлено до 29 июня. В то же время руководство Талибана поддержало только трехдневное перемирие на 15-17 июня и не обещало в дальнейшем прекратить вести военные действия.

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