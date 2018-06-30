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  30 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана подтвердила факт переговоров по деньгам Гульнары Каримовой
Предыстория: Швейцария согласилась вернуть Узбекистану замороженные миллионы Гульнары КаримовойПродолжение: Гульнара Каримова содержится в тюрьме в трех часах езды от Ташкента, - адвокат

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры по возвращению из Швейцарии части замороженных средств, принадлежащих Гульнаре Каримовой. Об этом в субботу со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Сурайе Рахманову сообщили местные СМИ.

По словам Рахмановой, этот вопрос сейчас решается в сотрудничестве со швейцарскими органами прокуратуры. Генпрокуратура обещает сделать официальное заявление, как только вопрос будет решен окончательно.

Ранее сообщалось, что вопрос возвращения Узбекистану около $800 млн старшей дочери первого президента республики, замороженных на счетах швейцарских банков, практически решен.

Генпрокуратура Узбекистана 28 июля 2017 года сообщила, что в августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениям и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. В отношении Каримовой возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, Каримова с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более $1,3 млрд, €63,5 млн, £27,1 млн и 18,5 млн франков. Утверждается, что на территории Швейцарии находятся денежные средства в размере $777,8 млн.

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