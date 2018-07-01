Адвокат Трампа предсказал скорое падение режима в Иране

CA-NEWS (CA) - Бывший мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что правящий режим Ирана находится на грани падения и ему наступит конец, передает Reuters.

«Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране», — сказал Джулиани, напомнив об акциях протеста в Иране в связи с валютным кризисом, который начался после объявления Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года.

«Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете, а санкции будут становиться все сильнее, сильнее и сильнее», — добавил он, выступая на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.

Ранее в мае Джулиане заявил, что президент Трамп заинтересован в смене режима в Иране. При этом он отметил, что изменение власти в Иране является «единственным шансом установить мир на Ближнем Востоке». По его словам, это «важнее разрешения арабо-израильского конфликта».

По данным издания Politico, Джулиани выступал на конференции, организованной леворадикальным движением «Моджахеды иранского народа» (Моджахедин-э Халк), которое США в течение 15 лет считали террористическим, однако позже исключили из списков.

В то же время глава Госдепа США Майк Помпео в конце мая в интервью Voice of America заявил, что усилия администрации не направлены на смену правящего в Иране режима. «Речь не идет о смене режима, речь идет об изменении режима. Речь идет об изменении поведения лидеров Ирана, которые должны делать то, чего действительно хочет от них иранский народ», — заявил он тогда.