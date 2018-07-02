Белый дом уточнил заявление Трампа о том, что Саудовская Аравия согласилась нарастить добычу нефти

CA-NEWS (CA) - Белый дом уточнил заявление Дональда Трампа о том, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал ему увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей. Оказывается, речь шла лишь о том, что у Саудовской Аравии есть такая возможность, а не намерения, сообщает Би-би-си.

Президент США Дональд Трамп накануне призвал Саудовскую Аравию резко увеличить добычу нефти для борьбы с ростом ее стоимости.

«Только что поговорил с саудовским королем Салманом и объяснил ему, что из-за потрясений и беспомощности в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить производство нефти. Может быть на 2 млн баррелей», - написал Трамп в Twitter.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

«Цены слишком высокие! Он согласился!», - утверждал американский президент.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося укрепления цен на нефть после решения стран ОПЕК и России увеличить добычу на 1 млн баррелей, чтобы возместить объемы, выпадающие из снижения производства в Венесуэле и Иране.

Реакция на Трампа

Саудовское агентство новостей подтвердило, что Трамп и король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд говорили по телефону и обсудили необходимость сохранить стабильность на нефтяном рынке. Однако в этом сообщении не было ни слова о том, что саудовский монарх согласился повысить добычу на 2 млн баррелей.

Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире. В мае она добывала около 10 млн баррелей в день. Сообщалось, что резервы позволяют саудовским производителям увеличить добычу на 1,5-2 млн баррелей. Однако эксперты, опрошенные газетой Wall Street Journal, усомнились в том, что Эр-Рияд будет стремиться удовлетворить просьбу президента США.

«Саудовской Аравии не очень бы хотелось выходить за пределы 11 млн баррелей в день и не собирается расширять свои текущие производственные мощности. Это дорого», - сказал газете на условиях анонимности саудовский чиновник.

Позже Белый дом уточнил позицию Трампа. В разговоре с ним король сказал только, что готов нарастить производство в случае необходимости, сказано в заявлении.

«В ответ на оценку президентом дефицита на рынке нефти король Салман подтвердил, что королевство имеет резервные мощности в размере 2 млн баррелей в день, которые будет разумно использовать, если и когда будет необходимость обеспечить баланс на рынке», - сказано в заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

О чем договорились в ОПЕК

22 июня этого года страны ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Реальный рост добычи будет меньше. Решение будет действовать до той поры, пока на 100% не будет исполняться взятые ранее обязательства по ограничению добычи нефти.

В конце 2016 года страны ОПЕК договорились ограничить с 2017 года добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. 11 стран, не входящие в картель, договорились сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки, из них 300 тысяч баррелей должна была сократить Россия.

После заключения соглашения цены начали расти - с ноября 2016 года они выросли почти на 50%.

На сделке ОПЕК+ российские нефтяники заработали 700 млрд рублей, а бюджет - еще 1,7 трлн рублей, оценивал министр энергетики Александр Новак в феврале этого года.

После достижения сделки ОПЕК даже перевыполняла свой план. Весной организация еще сильнее сократила добычу. К примеру, в мае ОПЕК перевыполнила обязательства по сокращению добычи на 152%. Это произошло из-за спада добычи в Венесуэле и ряде других стран, которые испытывают сложности с привлечением инвестиций.

Трамп неоднократно критиковал ОПЕК, членом которой является Саудовская Аравия - союзник США. В апреле, например, он писал в Twitter, что цены на нефть искусственно завышены и что Вашингтон не может это терпеть.