Белый дом уточнил заявление Трампа о том, что Саудовская Аравия согласилась нарастить добычу нефти

CA-NEWS (CA) - Белый дом уточнил заявление Дональда Трампа о том, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал ему увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей. Оказывается, речь шла лишь о том, что у Саудовской Аравии есть такая возможность, а не намерения, сообщает Би-би-си.

Президент США Дональд Трамп накануне призвал Саудовскую Аравию резко увеличить добычу нефти для борьбы с ростом ее стоимости.

«Только что поговорил с саудовским королем Салманом и объяснил ему, что из-за потрясений и беспомощности в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить производство нефти. Может быть на 2 млн баррелей», - написал Трамп в Twitter.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!