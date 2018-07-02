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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мангистауская область подарила Астане на 20-летие отремонтированный Дом дружбы

CA-NEWS (KZ) - Мангистауская область подарила Астане на 20-летие отремонтированный Дом дружбы.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе осмотра объекта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями этно-культурных центров столицы и видными общественными деятелями Мангистауской области.

«Во всех регионах страны имеются Дома дружбы, в которых располагаются и работают этнокультурные объединения областей. Теперь собственный Дом дружбы есть и у столицы. Поздравляю вас с этим знаменательным событием», - сказал он.

В здании предусмотрены помещения для библиотеки, музея, мастерских народного прикладного искусства, конференц-зала и центра для изучения языков. Общая площадь объекта составляет 4 тыс. кв.м.

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