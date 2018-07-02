Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров, обвиняемый во взяточничестве и вымогательстве, может выйти на свободу

CA-NEWS (UZ) - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров, обвиняемый по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса республики, может выйти на свободу.

Такое заявление сделал нынешний генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, выступая на заседании Сената Олий Мажлиса с отчетом о проделанной генпрокуратурой работе в 2017 году, сообщает Kun.Uz.

Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов допустил, что, задержанный по уголовному делу бывший генеральный прокурор Рашид Кадыров, может выйти на свободу, если вернет государству украденное.

По его словам, целью следствия является не заключение задержанных, а возмещение государству нанесенного ущерба. «Если задержанные вернут все обратно, они, возможно, даже выйдут на свободу», - сказал генпрокурор. И продолжая добавил: - "глава страны Мирзиёев не ставит такой цели, как, посадить бывших работников. И это не является политикой главы страны".

Напомним, обвиняемыми по уголовному делу против бывшего генерального прокурора Узбекистана проходят 24 человека. Муродов уточнил, что четверых «ответственных лиц по этому делу освободили из-под стражи под залог после возмещения ими ущерба и возврата всего взятого», передает UzReport. «Речь идет о людях, занимавших высокие должности», - подчеркнул он.