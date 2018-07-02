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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс

CA-NEWS (CA) - В Швеции с 1 июля вступил в силу новый закон, по которому секс без явного согласия будет считаться противоправным, сообщает The Local.

Согласно закону, участники интимного акта должны согласиться на него устно либо четко продемонстрировать свое желание принимать в нем участие, а пассивность не будет рассматриваться как согласие.

Если секс не был добровольным со стороны обоих партнеров, независимо от того, применялось ли насилие или угрозы, он будет рассматриваться как преступление.

По новому закону также теперь не нужно будет доказывать намерение для серьезных сексуальных преступлений. Это означает, что предполагаемый преступник может быть осужден, даже если он не собирался изнасиловать человека.

После вступления нового закона в силу​ Швеция станет десятой страной в Европе, приравнявшей секс без согласия к изнасилованию.

Минимальный срок наказания за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, а также в отношении детей, повысится с четырех до пяти лет тюрьмы.

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