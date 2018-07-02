Следственные органы Таджикистана возбудили уголовное дело на трех сотрудников рынка «Султони Кабир»

CA-NEWS (TJ) - Следственные органы предъявили обвинения трем ответственным лицам рынка «Султони Кабир», возбудив в их отношении уголовное дело. По версии следствия, одной из причин пожара на этом рынке, произошедшем 2 июня, явилось «халатное отношение» этих должностных лиц к исполнению своих обязанностей.

Во время пожара сгорело несколько складов и 21 торговая точка, общий ущерб составил $390 тысяч.

Анонимный источник из управления противопожарной службы города Душанбе в беседе с Радио Озоди 30 июня сказал, что после проведения дознания и установления причин возникновения пожара в отношении трех должностных лиц рынка возбуждено уголовное дело по статье 256-й Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Неосторожное уничтожение или повреждение имущества». В случае передачи уголовного дела в суд они могут быть подвергнуты штрафу от пятисот до одной тысячи показателей для расчётов или привлечены к исправительным работам на срок до двух лет либо лишению свободы на тот же срок.

Источник, ссылаясь на тайну следствия, не назвал нам фамилии обвиняемых в пожаре, однако отметил, что все трое работают в отделе противопожарной защиты и электричества на рынке. «Несколько месяцев назад сотрудники противопожарной службы проверили пожарную безопасность рынка «Султони Кабир», и по результатам проверки были составлены административные материалы и вынесены предупреждения этим должностным лицам об устранении недостатков. Однако они халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей и не устранили указанные в актах недостатки, что и стало одной из причин возникновения пожара», - отметил источник.

По словам этого представителя противопожарной службы, основное обвинение в отношении должностных лиц состоит в том, что они во время пожара не отключили основной электрический щит, подающий питание к зданию, в котором произошел пожар. Обвинение, которое, впрочем, должен доказать суд.

Обвинение предъявлено трем должностным лицам рынка в то время, как уже установлено, что причиной возгорания стало, по сообщению МВД, короткое замыкание в электропроводах.

Султон Кабиров, директор рынка «Султони Кабир» 29 июня в беседе с Радио Озоди отметил, что на рынке усилены меры противопожарной безопасности и сейчас они намереваются создать при рынке специальное пожарное подразделение.

«Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы отделить один магазин от другого, для того, чтобы если в одном из них произойдет пожар, огонь не перекинулся на соседний отдел. В каждой торговой точке будут установлены средства пожаротушения и камеры. В общем мы укрепляем противопожарную безопасность рынка», - сказал Кабиров.

По его словам, основной причиной пожара на подведомственном ему рынке является нарушение правил эксплуатации электрических сетей. Узнать точку зрения должностных лиц, обвиняемых следствием в возникновении пожара на этом рынке, не представилось.