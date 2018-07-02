РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев осмотрел парк и мост, подаренные Астане к юбилею

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 июля посетил парк «Жетысу», реконструированный Алматинской областью к 20-летию Астаны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, аким Алматинской области А.Баталов рассказал, что в парке собраны все достопримечательности возглавляемого им региона: входная группа из семи арок, олицетворяющая Семиречье, главная аллея с фонтанами, площадь «Апорт» с имитирующими горы холмами и беседками-юртами, площадь «Тенгри» с детскими игровыми площадками для разных возрастов, ясеневая аллея, камни с петроглифами Тамгалы Тас, а также Чарынский каньон.

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что Алматинская область преподнесла к юбилею столицы замечательный подарок - парк, который станет любимым местом отдыха жителей города.

«Все области сейчас помогают и оказывают поддержку, потому что Астана - это творение всего Казахстана. В ее строительстве принимали участие все регионы, и сегодня здесь проживают люди со всех областей. Мы вместе сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали!» – сказал Н.Назарбаев.

Позже он осмотрел парк «Жеруик», находящийся в Алматинском районе города, где ему было показано первое дерево, посаженное им здесь 19 лет назад.

назарбаев - мост

Кроме того, президент осмотрел вело-пешеходный мост через реку Есиль (Ишим), подаренный столице Атырауской областью.

Аким региона Н.Ногаев сообщил Н.Назарбаеву, что мост обеспечит связь пешеходных потоков и велосипедной сети парковой зоны и набережной линии правого берега реки Есиль.

«Если посмотреть на мост сверху, то видно, что его оболочка напоминает форму рыбы, которая является символом Атырауской области», - отметил он.

Глава республики ответил, что новый мост - это достойный подарок, который долгие годы будет служить жителям и гостям столицы.

print
  • $400 тыс. за кресло министра в Монголии, сколько стоят другие должности? - The Washington Post
  • Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса
  • Генпрокуратура Узбекистана подтвердила факт переговоров по деньгам Гульнары Каримовой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×