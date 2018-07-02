Назарбаев осмотрел парк и мост, подаренные Астане к юбилею

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 июля посетил парк «Жетысу», реконструированный Алматинской областью к 20-летию Астаны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, аким Алматинской области А.Баталов рассказал, что в парке собраны все достопримечательности возглавляемого им региона: входная группа из семи арок, олицетворяющая Семиречье, главная аллея с фонтанами, площадь «Апорт» с имитирующими горы холмами и беседками-юртами, площадь «Тенгри» с детскими игровыми площадками для разных возрастов, ясеневая аллея, камни с петроглифами Тамгалы Тас, а также Чарынский каньон.

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что Алматинская область преподнесла к юбилею столицы замечательный подарок - парк, который станет любимым местом отдыха жителей города.

«Все области сейчас помогают и оказывают поддержку, потому что Астана - это творение всего Казахстана. В ее строительстве принимали участие все регионы, и сегодня здесь проживают люди со всех областей. Мы вместе сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали!» – сказал Н.Назарбаев.

Позже он осмотрел парк «Жеруик», находящийся в Алматинском районе города, где ему было показано первое дерево, посаженное им здесь 19 лет назад.

Кроме того, президент осмотрел вело-пешеходный мост через реку Есиль (Ишим), подаренный столице Атырауской областью.

Аким региона Н.Ногаев сообщил Н.Назарбаеву, что мост обеспечит связь пешеходных потоков и велосипедной сети парковой зоны и набережной линии правого берега реки Есиль.

«Если посмотреть на мост сверху, то видно, что его оболочка напоминает форму рыбы, которая является символом Атырауской области», - отметил он.

Глава республики ответил, что новый мост - это достойный подарок, который долгие годы будет служить жителям и гостям столицы.