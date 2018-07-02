В Узбекистане был проведен опрос, который показал основные причины разводов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане Научный центр «Оила» — «Семья» при Кабмине республики опубликовал результаты исследования разводов в стране, сообщает УзА.

Как заявили эксперты, основной причиной разводов узбекских семей является отсутствие взаимопонимания и согласия между супругами: 22,5 процента, бездетность — в 15,6, вмешательство в семейную жизнь других лиц и конфликты между ними — 15, хронический алкоголизм — 11 процентах случаев.

Самый высокий показатель разводов зафиксирован в Сырдарьинской области. "В 2017 году в Сырдарьинской области было зарегистрировано 1095 официальных разводов, что на 21 процент больше по сравнению с 2016 годом. Этот показатель считается самым высоким в республике", — говорится на сайте агентства.

Напомним, в прошлом году в Узбекистане было зарегистрировано 306,2 тысячи браков (рост — 11%) и 31,9 тысячи разводов (+8%). 18575 (58%) разводов пришлось супругов, проживших совместно до расторжения брака от 1 года до 8 лет, в том числе 5174 (16,2%) прожили вместе от 2 до 3 лет и 5524 (17,3%) — от 4 до 5 лет.

23 семейные пары, подавшие на развод, прожили вместе 50 лет, 2 пары — 61 год, по 1 паре — 60 лет, 63 года, 65 и 67 лет.

В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области был расторгнут брак через суд супругов, имеющих 8 несовершеннолетних детей.