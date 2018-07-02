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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов пригласил Мирзиёева посетить Ашхабад в августе

CA-NEWS (TM) - Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил главу Узбекистана Шавката Мирзиёев посетить Ашхабад в августе, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Президент Туркменистана выразил главе соседнего государства искреннюю признательность за тёплые поздравления с днем рождения, а также пригласил президента Узбекистана принять участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдёт в Ашхабаде в августе этого года.

«Дана высокая оценка международным инициативам президента Туркменистана в области обеспечения безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии, развития транспортных коридоров и энергетической инфраструктуры, в сфере рационального водопользования, популяризации спорта и других направлениях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркнуто, что плодотворный государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан в апреле этого года, достигнутые по его итогам важные договоренности и соглашения придали новую динамику узбекско-туркменскому многоплановому сотрудничеству, наполнив его конкретным содержанием.

В ходе разговора рассмотрены перспективы взаимодействия в области торговли, производственной кооперации, энергетики, развития эффективных транспортных и транзитных коммуникаций, а также в культурно-гуманитарной сфере. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение беседы лидеры двух государств вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном на благо двух братских стран и народов.

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