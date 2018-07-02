Дети, родившиеся в ночь на 1 июля в Астане, получили домбру в подарок

CA-NEWS (KZ) - Дети, родившиеся в ночь на 1 июля в Астане, получили свой первый подарок – домбру.

По данным акимата города, акция приурочена к Национальному дню домбры, который с нынешнего года будет отмечаться в первое воскресенье июля.

По словам организаторов, главная цель проводимого мероприятия – дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента. Всего в столичных перинатальных центрах с 00:00 до 09:00 1 июля родилось 29 детей.

«Я очень рада, что мой ребенок появился именно в этот день. Большое спасибо за внимание, за такой неожиданный подарок – домбру. Для казахов этот музыкальный инструмент всегда был священным», – сказала молодая мама Жибек Аканак.