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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дети, родившиеся в ночь на 1 июля в Астане, получили домбру в подарок

CA-NEWS (KZ) - Дети, родившиеся в ночь на 1 июля в Астане, получили свой первый подарок – домбру.

По данным акимата города, акция приурочена к Национальному дню домбры, который с нынешнего года будет отмечаться в первое воскресенье июля.

По словам организаторов, главная цель проводимого мероприятия – дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента. Всего в столичных перинатальных центрах с 00:00 до 09:00 1 июля родилось 29 детей.

«Я очень рада, что мой ребенок появился именно в этот день. Большое спасибо за внимание, за такой неожиданный подарок – домбру. Для казахов этот музыкальный инструмент всегда был священным», – сказала молодая мама Жибек Аканак.

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