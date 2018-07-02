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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из Чехии экстрадирован казахстанец, похитивший $115 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Из Чехии в Казахстан экстрадирован гражданин Владимир Чаплинский, похитивший 39 млн тенге ($115 тыс.).

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, задержанный подозревается в том, что в 2007 году, являясь директором ТОО «Агат-7», заключил договор с госучреждением на строительство школы в городе Балхаш. Используя свое служебное положение, путем внесения в акты выполненных работ ложных сведений, похитил деньги на сумму более 39 млн тенге.

После совершения преступления Чаплинскому удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. Генпрокуратура добивалась выдачи Чаплинского с 2011 года.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

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