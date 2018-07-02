Как отработал парламент Таджикистана? - мнения экспертов

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана 29 июня провела последнее заседание очередной сессии четвертого созыва и ушла на летние каникулы.

Шукурджон Зухуров, который по наблюдениям является единственным критиком процесса законотворчества, 29 июня раскритиковал работу некоторых народных депутатов. Он сказал, что некоторые законопроекты полностью скопированы из зарубежных законов, в многие законы вносятся бесконечные изменения и дополнения, передает Радио Озоди.

«Каждые два-три месяца в один и тот же закон вносятся изменения. Разве нельзя сначала полностью изучить представленный законопроект и не вводить людей в заблуждение своими поправками? Еще одна наша беда состоит в том, что, пользуясь межпарламентскими связями мы берем законы других государств, имеющие модельный характер, и копируя их, вносим на рассмотрение парламента. Только за истекший год совет парламента вернул на доработку 16 таких законопроектов», - отметил спикер нижней палаты парламента.

Один из народных депутатов на анонимной основе рассказал, что «если сам спикер парламента не назвал вам эти законопроекты, то и другие также не будут отвечать на этот вопрос. Потому что это касается недостатков в работе самой нижней палаты парламента», - пояснил он.

Один из таджикских экспертов, пожелавший остаться неназванным, сказал Радио Озоди, что парламент мог бы и хочет обсуждать животрепещущие темы и заслушивать профильные министерства и ведомства, однако у него нет на это полномочий.

«Во-первых, большинство мест в парламенте принадлежит членам правящей партии и ее сторонникам. Большинство руководителей органов власти также из этой партии. Каким образом тогда они будут выявлять недостатки в работе друг друга и обсуждать их? Во-вторых, все депутаты работают с оглядкой на правительство. Если со стороны правительства дается добро на принятие того или иного законопроекта, то тогда никто не выступает против и закон без обсуждения принимается единогласно», - отметил наш собеседник.

Таджикский аналитик Хилватшох Махмуд также отмечает, что в сравнении с парламентами соседних государств голосов наших народных депутатов практически не слышно. Он сказал, что это положение связано с тем, что у нас президентская республика и роль парламента в решении жизненно важных вопросов страны второстепенная.

«Еще одно обстоятельство, сказывающееся на работе парламента — это условия проведения парламентских выборов. Наши выборы проходят в тиши, в отличие от активной избирательной борьбы в других государствах», - отметил аналитик.

В этих условиях Шокирджон Хаким, доктор юридических наук и заместитель Социал-демократической партии Таджикистана, отметил, что «вместо кандидатов в депутаты, которые реально соответствуют этому званию, в парламент избираются случайные люди».

Он сказал, что «у них нет ни соответствующего опыта работы в парламенте, ни навыков для подготовки законопроектов, они выбираются только исходя из уровня их лояльности своему руководству».