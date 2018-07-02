Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с талибами

CA-NEWS (CA) - Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением «Талибан», сообщает местный телеканал Tolonews.

«Режим прекращения огня подошел к концу, и афганские силы могут начать операцию», - сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Гани, до объявления перемирия афганское правительство было загнано в тупик, после его проведения этот тупик сломался. Прекращение огня, хоть и в одностороннем порядке, было позитивно приветствовано населением Афганистана, добавил президент.

Афганский лидер также подчеркнул, что многие талибы хотят прекратить войну и начать жить в мире. Временное прекращение боевых действий со стороны правительственной армии подтвердило готовность страны к урегулированию конфликта, заключил Гани.

О временном одностороннем перемирии с талибами с 11 по 19 июня Гани объявил по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. «Талибан» вслед за правительством также заявил о прекращении огня на три дня. Позже власти продлили перемирие на десять дней, но талибы, в свою очередь, не стали поддерживать эту инициативу.