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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Летевший в Таджикистан лайнер из-за герметизации экстренно сел в Москве

CA-NEWS (TJ) - Из-за герметизации в салоне самолет авиакомпании Tajik Air, летевший по маршруту Москва-Худжанд, экстренно вернулся в Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На борту самолета авиакомпании Tajik Air, летевшего из Москвы в Худжанд, произошла разгерметизация. Самолет выработал топливо и произвел посадку в Домодедово», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находился 141 пассажир. Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air вылетел в 01:03 мск.

На карте Flightradar24.com самолет был отмечен красным цветом - так на этом портале обозначаются воздушные суда, на борту которых объявлена чрезвычайная ситуация.

Сообщается, что борт развернулся в районе Рязанской области и полетел обратно в направлении Москвы, после чего начал кружить, вырабатывая топливо. В Домодедово самолет вернулся около 04:18 мск.

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