В Таджикистане ведется следствие по факту суицида школьника

CA-NEWS (TJ) - В результате самоубийства учащегося в Таджикистане сельской школы Яванского района Саидакбара Мусоева возбуждено уголовное дело в отношении его учителя. По результатам проверки факта суицида подростка, учащегося 8 класса школы №62 кишлака Сарикамыш Яванского района, возбуждено уголовное дело в отношении его учителя.

Источник в прокуратуре Яванского района сказал 30 июня в беседе с Радио Озоди, что Навруз Содиров, 34-летний учитель, обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По его словам, в ходе следствия учитель подтвердил, что, действительно, ученик Саидакбар Мусоев мешал проведению урока, поэтому он потянул его за ухо и выставил из класса.

Между тем не подтвержден тот факт, что подросток решился на суицид именно после этого. «Установлено, что после того, как ученик был выставлен из класса, он попросил прощения у учителя и был допущен в класс на третий урок. После уроков он в хорошем настроении вышел из школы», - отметил источник.

Анонимный источник добавил, что, возможно, подросток решился на суицид из-за страха, что дома ему достанется за проделки в школе. После этого случая в школу был вызван дед Саидакбара, так как отец находится на заработках в России.

Курбон Мусоев, дед Саидакбара, сказал в беседе с Радио Озоди, что учитель уведомил его о произошедшем школьном инциденте. И тот при учителе истории и директоре школы пообещал, что если его внук действительно виноват, то попросит прощения. Однако, по словам собеседника, вернувшись домой, он узнал, что Саидакбар наложил на себя руки.

По его словам, внук был абсолютно здоров, хорошо учился в школе. Представитель уполномоченного по правам ребенка в Яване хорошо осведомлен об этом случае. Он сказал, что сейчас в районе проходят профилактические мероприятия по предотвращению подобных случаев.

Учитель истории Навруз Содиров в марте 2018 года был направлен на работу в школу №62 районным отделом образования. Уголовное дело в его отношении направлено в суд Яванского района, учитель находится под подпиской о невыезде. В случае, если вина его подтвердится, то на основании статьи 174 УК РТ ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.