Таджикское издание получило гран-при международного конкурса «Искусство книги»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе в конце прошедшей недели подвели итоги XV Международного конкурса «Искусство книги» государств-участников СНГ. На конкурс были представлены издания, вышедшие в государствах Содружества с 5 июня 2017 года по 27 июня 2018 года, передает «Азия-Плюс».

Единогласным решением жюри гран-при конкурса был присужден «Энциклопедии культуры таджикского народа», которое издано главной редакцией Национальной энциклопедии Таджикистана, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

В различных номинациях наравне с книгами других стран СНГ, первые места присуждены также таджикским изданиям - «Нематериальные культурные ценности Таджикистана» и «Знакомство и память» (автор Н. Сафаров).

Вторые места присуждены таджикским книгам «Лидер нации и возрождение национальной культуры» и «Административное деление Таджикистана».

На третьем месте изданные в Душанбе «Сердце Азии. Таджикистан и таджики в русской поэзии», «Играем в шахматы» (Н. Салохиддинзода), «Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане в боях против Вермахта» (Гафур Шерматов).

Специальным дипломом конкурса награждены «Энциклопедия таджикских ученых начала 20 века», таджикская детская энциклопедия «Что, где, когда».