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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии начался 5-й азиатский саммит ценных бумаг с фиксированными доходами

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 2 июля начал свою работу пятый азиатский саммит ценных бумаг с фиксированными доходами (AFIS) в целях изучения международного опыта и открытия новых путей жилищного финансирования, передает Montsame.

Данный саммит на высшем уровне организует монгольская ипотечная корпорация (МИК) совместно с министерством финансов, министерством строительства и градостроения и комитетом по финансовому мониторингу.

По словам исполнительного директора МИК Б.Гантулга, МИК организует этот саммит в рамках своей социальной ответственности для поиска новых путей жилищного финансирования.

Главной темой нынешнего саммита является «Жилищная политика и пути решений финансирования», а также в повестку дня вошли подтемы - «Выбор жилищной политики», «Решения жилищного финансирования» и «Возможности на азиатском фондовом рынке».

Кроме того, на саммите участники обменятся опытом в области жилищной политики на региональном и мировом уровнях и затронет вопросы о роле вторичного рынка в жилищном финансировании, его механизмах и правовой среде.

Напомним, что в ходе четвертого Азиатского саммита ценных бумаг с фиксированными доходами, который состоялся в 2017 году на Бали, Индонезия, МИК получила право проведения очередного саммита в Улан-Баторе.

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