Президент Туркменистана в 61-й день рождения показал свой рабочий день

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в пятницу, 29 июня отметил 61-й день рождения президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», в отличие от прежних лет, в этом году глава государства лично показался только в одном видеорепортаже, посвященном его ежедневной работе.

В остальное время на телеканалах показывали концерты и празднования в честь Бердымухамедов, читали стихи, посвященные главе государства. Так поэтесса Гозель Шагулыева посвятила президенту Туркменистана поэму под названием «Небесному посланнику».