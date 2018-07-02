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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана в 61-й день рождения показал свой рабочий день
Продолжение: Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в пятницу, 29 июня отметил 61-й день рождения президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», в отличие от прежних лет, в этом году глава государства лично показался только в одном видеорепортаже, посвященном его ежедневной работе.

В остальное время на телеканалах показывали концерты и празднования в честь Бердымухамедов, читали стихи, посвященные главе государства. Так поэтесса Гозель Шагулыева посвятила президенту Туркменистана поэму под названием «Небесному посланнику».

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