Казахстан намерен экспортировать бензин в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

CA-NEWS (KZ) - Казахстан работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина.

Как сообщается на сайте посольства РК в РФ, заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов заявил, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По итогам года планируется экспортировать до 400 тыс. тонн, а в 2019 объем экспорта бензина может составить 1-1,2 млн тонн.

По словам министра энергетики РК Каната Бозумбаева, вопрос экспорта связан с соглашениями, которые республика заключила с соседней страной.

«Дело в том, что у нас по соглашению с Россией экспорт запрещен. Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и, понятно, они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы», - рассказал он, добавив, что Астана нацелена в этом вопросе на Среднюю Азию.

Между тем, Минэнерго РК вынесло на общественное обсуждение проект соглашения, ограничивающего импорт ГСМ из России по железной дороге.