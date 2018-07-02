Делегация парламента Болгарии посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 2 июля, в Ташкент прибывает делегация Народного собрания Республики Болгария во главе с председателем Группы дружбы «Болгария – Узбекистан» парламента, депутатом Адленом Шукри Шевкедом. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.



Делегация проведет встречи и переговоры в Законодательной палате Узбекистана, Министерстве внешней торговли, Госкоминвестиций, Госкомтуризме, посетит Бухару и Самарканд.

По данным статистики узбекской стороны, в прошлом году рост торгового оборота между двумя странами составил почти 60% и достиг $42 млн.