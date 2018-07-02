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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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WhatsApp запустил функцию создания каналов

CA-NEWS (CA) - В мессенджере WhatsApp появилась функция групповых чатов «Broadcast Only», которые работают наподобие Telegram-каналов. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая функция находится в настройках группы и позволяет ограничить возможность отправки сообщений для всех, кроме администратора. Она доступна для всех пользователей мессенджера с 29 июня. Как отмечается в сообщении, групповые чаты «Broadcast Only» будут полезны для родителей, студентов, городского руководства, некоммерческих организаций и спасателей во время стихийных бедствий.

Так, в группы добавлена настройка, которая позволяет присылать сообщения только админам. Подобные чаты предназначены для рассылок важной информации, в частности, для учителей, коммуникационных центров и некоммерческих организаций. Для активации подобной функции нужно зайти в настройки группы и выбрать настройку, которая позволяет отправлять сообщения в ней только админам.

При этом в групповых чатах WhatsApp и Telegram-каналах по-разному происходит идентификация пользователей, указывает TechCrunch. При присоединении к группе WhatsApp запросит телефонный номер пользователя, после чего он будет доступен для всех остальных участников чата. В Telegram-каналах же отображается только имя пользователя.
Как отмечает TechCrunch, в настоящее время у WhatsApp более 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру, а у Telegram — около 200 миллионов.

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