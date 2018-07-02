В Алматы к 5 годам тюрьмы осужден мужчина, создавший ложное алиби своему другу

CA-NEWS (KZ) - Алмалинский районный суд города Алматы вынес обвинительный приговор в отношении гражданина М за дачу заведомо ложных показаний.

Как сообщает пресс-служба городского суда, в июле 2017 года к М. приехал И. и в ходе разговора сказал, что его вызывали сотрудники полиции и задавали вопросы по поводу пропавшей девушки, и попросил его создать ему алиби на 10 июля 2017 года, якобы в этот день с 10:00 до 16:00 они находились вместе и занимались сбором и реализацией металлической двери.

22 августа и 3 октября 2017 года М., находясь в служебном кабинете отдела по расследованию преступлений против личности Следственного управления Департамента внутренних дел Алматы, действуя осознанно, с целью увести от уголовной ответственности своего близкого знакомого, в ходе допросов неоднократно утверждал, что в день убийства А. они вместе с осужденным за убийство И. находились у него в доме, где занимались сборкой и реализацией металлической двери.

В суде подсудимый М. вину признал полностью.