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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Туркменистан обсудили делимитацию и демаркацию границ

CA-NEWS (TM) - С 25 июня по 1 июля 2018 года в Туркменистане состоялись очередные переговоры рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, сообщает УзА.

В ходе переговоров были рассмотрены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках узбекско-туркменской границы.

По итогам встреч рабочих групп подписан Протокол.

С марта 2017 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан, после многолетнего перерыва были возобновлены переговоры рабочих групп двух стран по вопросам демаркации Госграницы и к настоящему времени проведены 9 встреч для уточнения линии прохождения границы на местности.

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