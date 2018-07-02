В Кокшетау, выпав из окна, погиб 3-летний мальчик

CA-NEWS (KZ) - В Кокшетау, выпав из окна, погиб 3-летний мальчик.

По данным пресс-службы Департамента внутренних дел Акмолинской области, 1 июля в УВД города Кокшетау поступило телефонное сообщение от участкового инспектора о том, что по улице Габдуллина в Кокшетау из окна 3 этажа выпал ребенок, 2015 года рождения.

«Днем ранее он вместе с мамой приехал из Астаны в гости в Кокшетау. 1 июля, когда мама вышла в соседнюю комнату, мальчик, оставшись один в спальне, выпал с 3 этажа. Он был доставлен в Акмолинскую областную детскую больницу с различными травмами, но врачам его спасти не удалось», - сообщили в ДВД.