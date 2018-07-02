На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил. За время предвыборной гонки были убиты 130 политиков

CA-NEWS (CA) - Бывший левый мэр столицы Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует на выборах президента Мексики. Об этом, как сообщает Reuters, свидетельствуют результаты экзитполов.

По предварительным данным, Лопес Обрадор набрал от 53% до 59% голосов. Его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии набирает от 19% до 25% голосов.

Как сообщает Би-би-си, его главные соперники Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Меаде признали поражение.

64-летнего левого кандидата Андреса Мануэль Лопес Обрадор часто называют Амло по инициалам его многосложного имени. Нынешняя попытка стать президентом Мексики стала третьей в его политической карьере. До этого он принимал участие в выборах президента в 2006 и 2012 годах. На выборах 2006 года потерпел поражение с минимальным отрывом, в 2012 проиграл Энрике Пенья Ньето, заняв второе место с результатом 31,6% голосов.

Нынешняя избирательная кампания стала самой жестокой за всю историю страны. Выборы в Мексике проходили в обстановке обострения политической вражды и беспрецедентного насилия. Более 130 кандидатов и активистов политических партий погибли после начала избирательной кампании в сентябре прошлого года.

Обрадор поставил борьбу с коррупцией в центр своей предвыборной кампании, а также обещал поднять зарплаты и пенсии за счет сокращения государственных расходов и повышения налогов на богатых. Его противники, включая правоцентристского кандидата Рикардо Анайя Кортеса, обвиняли Амло в популизме и объявляли его опасным одиночкой, которому нельзя доверить экономику.

Что решается на выборах?

Право голоса имеют около 88 миллионов мексиканцев. На воскресных выборах избирался не только президент, но и 128 сенаторов и 500 депутатов конгресса, а также губернаторы штатов и местные органы власти.

Победа Лопеса Обрадора означает конец господства на политической арене Мексики Институционно-революционной партии в союзе с Партией национального действия.

Мексика по размерам экономики - вторая в Латинской Америке после Бразилии. Она также является крупным экспортером нефти. Однако цены на нефть снижаются, что привело к девальвации песо относительно доллара. Более 40% населения живет в бедности. Высокий уровень коррупции и насилия приводит к снижению деловой активности в наиболее затронутых организованной преступностью районах страны.