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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылся театральный фестиваль «Шёлковый путь – дорога сердечности»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в драматическом театре состоялось открытие театрального фестиваля «Шёлковый путь – дорога сердечности», сообщает в воскресенье, 1 июля госинформагентство страны.

Для участия в мероприятии, организованном Министерством культуры, в столицу прибыли театральные деятели со всех велаятов. Как отмечали выступающие на церемонии открытия, фестиваль имеет особое значение в контексте объявленного в стране девиза нынешнего года: «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».

Шесть столичных и четыре велаятских театра представили попурри из своих спектаклей, в основу которых заложена книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе торжества в исполнении отечественных матерев искусств звучали народные мелодии, стихотворения туркменских поэтов, а также композиции, воспевающие достижения современной эпохи.

Кроме того, была представлена программа спектаклей, которые пройдут в рамках театрального фестиваля в столице с 1 по 7 июля.

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