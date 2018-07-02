Новым послом США в Узбекистане станет заместитель помощника Госсекретаря США Даниэль Розенблюм

CA-NEWS (UZ) - Новым послом США в Узбекистане станет заместитель помощника Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии Даниэль Розенблюм.

Посол США в Узбекистане Памела Спратлен завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. 29 июня в ходе празднования 242-ой годовщины независимости США в Ташкенте Памела Спратлен в своем выступлении отметила: «Я обращаюсь к вам из Узбекистана, который сильно отличается от страны, в которую я пришла три года назад. Таким образом, для меня это и радостный и одновременно печальный момент. Потому что, это мероприятие, вероятно, одно из последних официальных событий, в которых я участвую в качестве посла США в Узбекистане».

Как сообщила в соцсетях корреспондент "Голоса Америки" в Узбекистане Навбахор Имамова, следующий послом США в РУз станет заместитель помощника госсекретаря по Центральной Азии Даниэль Розенблюм. Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп и теперь это решение должен одобрить Сенат США.