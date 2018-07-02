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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана отправится с визитом в Казань

CA-NEWS (TM) - Казань 6 июля посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили источники в правительстве Татарстана.

Согласно программе визита лидера Туркменистана, в аэропорту Казани его встретит президент Татарстана Рустам Минниханов. Затем они проведут встречу в Казанском Кремле.

Позже государственный советник Минтимер Шаймиев презентует высокому гостю проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также создания Болгарской исламской академии.

Вечером в резиденции президента Татарстана в Казанском Кремле будет от имени Рустама Минниханова организован торжественный прием в честь Гурбангулы Бердымухамедова.

Вечером 6 июля в Казани пройдет четвертьфинальный матч Чемпионата Мира по футболу. Посетит ли его президент Туркменистана не уточняется

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