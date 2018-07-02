В Узбекистане чиновник, «пойманный» на матах в адрес подчиненных, уволен с работы

CA-NEWS (UZ) - Начальник Бюро принудительного исполнения Уйчинского района Наманганской области Узбекистана Шерали Мамаризаев после публикации в зарубежных СМИ о том, что он оскорбляет своих подчиненных, прибегая при этом к самым жестким выражениям, был уволен с занимаемой должности. Об этом сообщает centralasian.org.

Статья о том, что начальник Бюро принудительного исполнения (БПИ) Уйчинского района Наманганской области Шерали Мамаризаев регулярно оскорбляет своих подчиненных, обзывая их «крысами, тварями и ублюдками», а также другими грубыми выражениями и нецензурными словами, была опубликована на сайте на прошлой неделе.

Сотрудники МИБ заявили, что в феврале они официально пожаловались на Мамаризаева в так называемую виртуальную приемную президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщил 30 июня один из сотрудников районного отдела БПИ, после публикации этой статьи несколько местных аксакалов пришли к Шерали Мамаризаеву, требуя объяснить причину оскорблений в адрес местных жителей.

– Один-двое из аксакалов даже ударили его своей тростью. Мамаризаев сбежал от них. После этого его некоторое время не было видно. Его обязанности выполнял заместитель. На прошлой неделе к нам приехали из областного управления Бюро принудительного исполнения и назначили нового начальника. С тех пор о чиновнике-матерщиннике ничего не слышно, – сказали сотрудники, добавив, что после увольнения бывшего начальника атмосфера в коллективе изменилась в лучшую сторону.