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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Робот-гражданка Саудовской Аравии приехала в Астану на форум мэров городов стран Шелкового пути

CA-NEWS (KZ) - В Астане 2 июля стартовал форум мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road.

По данным акимата города, на мероприятие зарегистрировались более 2 тыс. участников из 60 стран, в том числе 70 мэров из 11 стран Шелкового пути и более 150 зарубежных спикеров и модераторов.

Участники обсудят программу «Пояс и путь», предлагающую выработку новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях, а также содействие миру и устойчивому развитию.

Хэдлайнером мероприятия будет особенный участник – гиноид София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот обладает навыками адаптации к человеческому поведению и коммуникации с людьми и является популярным гостем на разных международных мероприятиях. С октября 2017 года София является подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

По итогам форума планируется создание Клуба мэров городов, Ассоциации бизнесменов, университетов, журналистов, поэтов стран Шелкового пути, а также платформы женских и молодежных организаций.

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