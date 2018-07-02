Совместный фильм Монголии и Швейцарии получил приз на Шанхайском кинофестивале

CA-NEWS (MNG) - В Китае с 16 по 25 июня прошел 21-й Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival / SIFF). В финал кинофестиваля вышли 13 фильмов, передает Montsame.

В номинации «Лучший художественный фильм» победил фильм монголо-швейцарского совместного производства «Out of paradise» и получил приз «Жиньжүе». Этот фильм рассказывает о семейной паре скотоводов, которые ждут первенца. Директором и продюсером фильма работали Ч.Батбаяр, Саймон Хессе, а помощниками продюсера Кирилл Гербер и Урс Фитзе.

Напомним, что Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года и является единственным неспециализированным интернациональным кинематографическим конкурсом Китая.