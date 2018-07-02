В Таджикистане повысили ставки акциза на спиртное и сигареты

CA-NEWS (TJ) - Постановлением правительства Таджикистана от 9 июня текущего года повышены ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в самой республике и ввозимые из-за рубежа.

Как сообщает «Азия-Плюс», документом поручается признать утратившими силу ставки акцизного налога, действовавшие с 15 февраля 2014 года.

В соответствии с новым постановлением ставки повысились практически на все подакцизные товары, кроме нефтепродуктов, каучука, резины и изделий из них, жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней, бижутерию, монеты др.

Так, ставка акциза на пиво выросла с 0,10 до 0,35 евро за 1 литр, на вино – с 0,25 до 0,84 евро за 1 литр, спирт этиловый (100%) – с 2,5 евро до 4,1 евро за 1 литр.

Более заметно повысились ставки акциза на табачные изделия: сигары - с 0,80 евро до 8,5 евро за 1000 штук, а сигареты – с 1 евро до 9,8 евро за 1000 штук.

Ставка акциза на воду, включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ выросли с 0,02 евро до 0,06 евро за 1 литр, а ставка акциза на воду, содержащую сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества – 0,03 до 0,09 евро за 1 литр.