Вопросы о причинах разгерметизации и вылете пассажиров решатся вечером, - Таджик Эйр

CA-NEWS (TJ) - Для осмотра самолета, экстренно севшего в Домодедово, из Душанбе вылетели инженеры, отмечает «Азия-Плюс».

«Из-за произошедшей разгерметизации авиалайнера национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Boeing 737-300, который летел по маршруту Москва – Худжанд, было принято решение вернутся в аэропорт Домодедово. Все пассажиры размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием. Все текущие вопросы в отношении пассажиров были решены оперативно», - сообщил пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

По его словам, инженеры, которые вылетели в Москву для осмотра самолета, в самое ближайшее время предоставят всю полную информацию.

«После прохождения соответствующего технического осмотра, в самое ближайшее время, рейс по маршруту Москва – Худжанд будет реализован», - сказал он.

Азиз Хайруллоев также сообщил, что вопрос обратного вылета будет известен к вечеру.

«Если самолет 737 - 300 будет исправлен к тому времени, пассажиры прилетят этим Боингом. Если он будет не исправлен, они прилетят другим самолетом. Этот вопрос сейчас решается», - сказал он.

Напомним, летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно вернулся в Домодедово из-за разгерметизации в салоне. На его борту находился 141 пассажир.