Вопросы о причинах разгерметизации и вылете пассажиров решатся вечером, - Таджик Эйр

- Таджикистан, общество
- 15:06, 02 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Для осмотра самолета, экстренно севшего в Домодедово, из Душанбе вылетели инженеры, отмечает «Азия-Плюс».
«Из-за произошедшей разгерметизации авиалайнера национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Boeing 737-300, который летел по маршруту Москва – Худжанд, было принято решение вернутся в аэропорт Домодедово. Все пассажиры размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием. Все текущие вопросы в отношении пассажиров были решены оперативно», - сообщил пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.
По его словам, инженеры, которые вылетели в Москву для осмотра самолета, в самое ближайшее время предоставят всю полную информацию.
«После прохождения соответствующего технического осмотра, в самое ближайшее время, рейс по маршруту Москва – Худжанд будет реализован», - сказал он.
Азиз Хайруллоев также сообщил, что вопрос обратного вылета будет известен к вечеру.
«Если самолет 737 - 300 будет исправлен к тому времени, пассажиры прилетят этим Боингом. Если он будет не исправлен, они прилетят другим самолетом. Этот вопрос сейчас решается», - сказал он.
Напомним, летевший из Москвы в Худжанд самолет экстренно вернулся в Домодедово из-за разгерметизации в салоне. На его борту находился 141 пассажир.