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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Великобритании отрепетировали сценарий на случай смерти Елизаветы II

CA-NEWS (CA) - Тайная репетиция, в которой приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл, получила кодовое название Castle Dove. В ходе нее представители правительства обсуждали, когда премьер-министр будет делать первые заявления после смерти королевы Елизаветы II, сообщает газета The Sunday Times.

В частности, речь идет о подготовке к десятидневному национальному трауру, а также о действиях на следующий день после смерти монарха, в так называемый D+1.

Отмечается, что министры изучили план прибытия в Букингемский дворец 600 представителей тайного совета, члены которого должны формально одобрить возведение на престол наследника британского трона.

После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений в последние недели не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Елизавета II находится на троне с 1952 года. Последним умершим королем Великобритании стал ее отец Георг VI, который правил страной 16 лет.

Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. До нее рекорд принадлежал королеве Виктории, находившейся на троне с 1837 по 1901 год.

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