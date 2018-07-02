Казахстан запустил завод по сборке искусственных спутников Земли и к 2022 году построит ракету «Зенит»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил открытую экспозицию музея ракетно-космической техники, построенную Кызылординской областью в рамках проекта «Регионы в дар Астане».

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе осмотра ему представили возможности сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Глава государства отметил важность космической промышленности для развития науки и новых технологий.

«По моему поручению совместно с французской стороной мы запустили завод по сборке искусственных спутников Земли. В ближайшее время мы осуществим сборку собственных спутников. У нас имеется своя пусковая установка, к 2022 году будет готова ракета «Зенит». Таким образом, наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой», - сказал Н.Назарбаев.

Музей расположен на территории Национального космического центра «Қазақстан Ғарыш Сапары». В открытой экспозиции музея ракетно-космической техники, подаренной на 20-летие столицы, выставлены макеты ракетоносителей «Союз», «Протон», «Зенит», а также орбитального корабля «Буран».