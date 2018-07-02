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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге при реконструкции торгового центра погиб молодой рабочий из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Уроженец Таджикистана накануне получил несовместимые с жизнью травмы при проведении ремонтных работ в торговом центре, расположенном в пешей доступности от станции метро «Купчино». Инцидент произошел при разборе кирпичной кладки у входа в кинотеатр «Мираж».

Как сообщают «Невские новости», прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать мигранта. Личность умершего уже установлена. Погибшим оказался 26-летний гражданин Таджикистана, который трудился в Петербурге разнорабочим у подрядчика ООО «СМУ-12». Теперь правоохранителям предстоит проверить, соблюдались ли правила безопасности при производстве работ и был ли погибший достаточно квалифицирован.

Труп направлен в морг для установления точных причин смерти. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельствами инцидента уже заинтересовался городской следственный комитет.

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