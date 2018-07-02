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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация таможенного управления Монголии приняла участие на 132-й сессии ВТО

CA-NEWS (MNG) - Делегация главного таможенного управления (ГТУ) во главе с директором Б.Асралтом приняла участие в 132-й сессии Совета Всемирной таможенной организации (ВТО), которая прошла 28-30 июня в Брюсселе, передает Montsame.

Участники обсудили ряд актуальных глобальных таможенных вопросов и провели 8 выборов и голосований по назначению следующего председателя сессии, генеральных секретарей, членов аудиторского комитета и т.д.

Помимо своего участия в сессии делегация провела встречи с руководствами администраций генеральных секретарей соответствующих секторов и их сотрудниками, и обменялась мнениями и опытом об обеспечении безопасности и упрощении процедур торговли, укреплении потенциала таможенной администрации и персонала, способах измерения эффективности таможенных процедур, методологии анализа масштабных данных, и о борьбе с незаконной трансграничной торговлей в рамках реализации инициатив ВТО.

Кроме того, делегация провела ряд встреч, в ходе которых обменялась мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся эффективного сотрудничества и взаимопомощи, с руководствами таможенных ведомств КНР, Венгрии, Японии, Кыргызской Республики, Германии и Республики Корея

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