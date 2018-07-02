В Душанбе рынок Султони Кабир восстановил почти все торговые точки

CA-NEWS (TJ) - В основном корпусе рынка «Султони Кабир», где в начале июня произошел пожар, заканчиваются работы по устранению его последствий.

Как рассказали корреспонденту «Азия-Плюс» строители, работающие на этом объекте, остались считаные дни до завершения ремонта.

«Все стены, полы, потолки, сгоревшие или почерневшие от пожара, обновлены, побелены и покрашены. Там, где нужно, заменили двери и окна. Полностью меняем электропроводки, щиты. Думаю, еще неделя и продавцы уже смогут начать работу», - говорит один из строителей.

Некоторые продавцы, не дожидаясь полного завершения ремонта, уже начали завозить свои товары.

«На первом этаже, где торговали домашней техникой и люстрами, потери были значительные, - рассказывает один из торговцев. - Но вот на втором этаже, где продавали мебель, некоторым повезло: огонь до их секций не дошел».

Здесь около 15 секций, в каждой из которых было выставлено по 5-6 комплектов мебели. Как рассказали торговцы, при пожаре сильно пострадала только северная часть второго этажа. В восточной части мебель осталась целой.

«Что удалось восстановить - восстановили, остальное выбросили. Некоторую мебель просто помыли, обновили матрасы, обшитые материей части кресел», - говорят они.

Напомним, при пожаре на рынке «Султони Кабир», который случился вечером 2 июня, огнем было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров. Возгорание, начавшееся в 20:30, было полностью локализовано в 00 часов 15 минут 3 июня. Для тушения пожара были мобилизованы десятки единиц специальной и вспомогательной техники и сотни сотрудников различных экстренных служб страны. Пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома, в результате замыкания электропроводки.