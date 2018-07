Трамп назвал иммиграционные законы США «самыми тупыми в мире»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье выступил в защиту национального ведомства по контролю за иммиграцией на фоне призывов некоторых демократов к его ликвидации. При этом он назвал американские законы, которые требуют решения суда для выдворения нелегалов, «самыми тупыми во всем мире».

«Когда люди, приезжают в нашу страну незаконно, мы должны незамедлительно отправить их обратно без юридических процедур, которые длятся годами. Наши законы самые тупые в мире», - написал Трамп в своем Twitter.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!

Как сообщает «Голос Америки», некоторые законодатели от Демократической партии, которые, возможно, присматриваются к роли оппонента Трампа на президентских выборах в 2020 году, призвали закрыть Иммиграционную и таможенную службу (ИТС), которая входит в структуру министерства внутренней безопасности.

Сенатор Кирстен Джиллибранд на днях заявила телекомпании CNN, что ИТС «превратилась в депортационную силу», и что от службы «нужно избавиться, переосмыслить ее и построить то, что действительно будет работать».

Сенатор Камала Харрис заявила, что, «возможно», правительству нужно «с нуля» создать новое ведомство по исполнению иммиграционного законодательства.

Однако Трамп в нескольких твитах выступил в защиту ИТС.

«Обращаюсь к замечательным и смелым мужчинам и женщинам из ИТС, – написал он в Ецitter. – Не волнуйтесь и не теряйте духа. Вы выполняете фантастическую работу, поддерживая нашу безопасность, искореняя самые худшие преступные элементы».

To the great and brave men and women of ICE, do not worry or lose your spirit. You are doing a fantastic job of keeping us safe by eradicating the worst criminal elements. So brave! The radical left Dems want you out. Next it will be all police. Zero chance, It will never happen!