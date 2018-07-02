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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп назвал иммиграционные законы США «самыми тупыми в мире»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье выступил в защиту национального ведомства по контролю за иммиграцией на фоне призывов некоторых демократов к его ликвидации. При этом он назвал американские законы, которые требуют решения суда для выдворения нелегалов, «самыми тупыми во всем мире».

«Когда люди, приезжают в нашу страну незаконно, мы должны незамедлительно отправить их обратно без юридических процедур, которые длятся годами. Наши законы самые тупые в мире», - написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщает «Голос Америки», некоторые законодатели от Демократической партии, которые, возможно, присматриваются к роли оппонента Трампа на президентских выборах в 2020 году, призвали закрыть Иммиграционную и таможенную службу (ИТС), которая входит в структуру министерства внутренней безопасности.

Сенатор Кирстен Джиллибранд на днях заявила телекомпании CNN, что ИТС «превратилась в депортационную силу», и что от службы «нужно избавиться, переосмыслить ее и построить то, что действительно будет работать».

Сенатор Камала Харрис заявила, что, «возможно», правительству нужно «с нуля» создать новое ведомство по исполнению иммиграционного законодательства.

Однако Трамп в нескольких твитах выступил в защиту ИТС.

«Обращаюсь к замечательным и смелым мужчинам и женщинам из ИТС, – написал он в Ецitter. – Не волнуйтесь и не теряйте духа. Вы выполняете фантастическую работу, поддерживая нашу безопасность, искореняя самые худшие преступные элементы».

20 июня Дональд Трамп подписал указ о запрете забирать у нелегальных мигрантов детей при пересечении американо-мексиканской границы. За два месяца подобной практики более двух тысяч детей разлучили с родителями, что возмутило общественных деятелей и политиков по всему миру и в самих США. 27 июня округ Колумбия и 17 американских штатов подали иск против администрации господина Трампа, назвав «жестокой и незаконной» политику властей в отношении мигрантов

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