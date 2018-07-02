В Туркменистане наблюдается снижение цен на продукты после разрешения конвертировать валюту

CA-NEWS (TM) - В конце июля предпринимателям Туркменистана разрешили перевести в доллары 3% от общей суммы, которая находилась на их счетах. Благодаря этому бизнесмены смогли завезти в страну импортные продукты. Цены на некоторые товары начали снижаться, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Импортное растительное масло «Олейна», которое месяц назад продавали по 20 манатов, сейчас продается по 14. Отечественное масло «Ахал» в госмагазинах продают по 3,4 маната за литр. Очередь за ним люди занимают с 6 часов утра и разбирают товар в течение получаса. В коммерческих магазинах его также можно купить, но уже по 11 манатов. С 18 до 13 манатов за штуку снизилась стоимость кур. Яйца стоят по 33 тенге за штуку.

Что касается сахара, его, как и прежде, продают по 2 килограмма на человека. Однако очередей за ним уже нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркменистане курс доллара на «чёрном рынке» стоит к 18-19 манатов.

Нынешний официальный курс национальной валюты Туркменистана зафиксированный на уровне 3.5 манатов к 1 доллару сохраняется неизменным с января 2015 года.

Наличная конвертация в Туркменистане официально запрещена с 2016 года.