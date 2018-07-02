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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Редкий экземпляр «Гарри Поттера» с ошибками был продан на торгах в Великобритании за $74 тыс.

CA-NEWS (CA) - Редкий экземпляр первого издания «Гарри Поттера» продали на торгах английского аукционного дома Bonhams за £56 тыс. (около $74 тыс.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В описании к лоту отмечается, что экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» был издан в 1997 году в самой первой партии. В этой книге были допущены несколько орфографических ошибок, которые были исправлены в следующих тиражах.

Как сообщает Metro, всего в данной партии было выпущено 500 экземпляров. До продажи издание принадлежало женщине, которая приобрела его 21 год назад на вокзале в английском городе Харрогейт.

Уточняется, что проданная книга содержит орфографические ошибки и неточности, которые были исправлены в последующих изданиях. До начала торгов ее оценивали в £35 тыс.

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