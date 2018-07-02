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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев посетил Ботанический сад Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Ботанический сад Астаны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, ему показали оранжерею в центре Ботанического сада, а также рассказали о современных технологиях, используемых в ее работе.

В ходе презентации глава республики рассказал об истории переноса и основных этапах строительства новой столицы.

«Всегда говорили, что вокруг Астаны не может расти лес. Но сегодня здесь высажено 83 тысячи гектаров деревьев, выросших до 20-25 метров. Каждый год площадь лесонасаждений увеличивается на 5 тысяч гектаров. Этот лес мы хотим соединить с «Щучинско-Боровской курортной зоной», - сказал он.

Кроме того, президенту показали одно из главных украшений Ботанического сада – светомузыкальный фонтан, построенный Восточно-Казахстанской областью в рамках проекта «Регионы в дар Астане».

Отмечается, что на территории сада расположены велодорожка, беговая дорожка, спортивные покрытия, пешеходный мост, искусственный водоем. Общая площадь озеленения составляет более 613 тыс. кв.м. Среди посаженных кустарников и деревьев представлены коллекционные материалы из стран Европы, Азии и Северной Америки.

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